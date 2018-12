Mit dem Rollstuhl in die Ilmenau

Senior fuhr in Kurve geradeaus weiter und landete im Wasser

Kurioser Unfall in Laßrönne: Ein älterer Herr aus Winsen kam am Donnerstagnachmittag mit seinem neuen Elektromobil aus Richtung Seebrücke und wollte ins Dorf fahren. Als er nach links in den Seebrückenweg abbiegen wollte, fuhr er aus noch ungeklärter Ursache geradeaus weiter und landete direkt in der Ilmenau.Zeugen zogen den Senior aus dem Wasser und alarmierten einen Rettungswagen, der den Mann ins Krankenhaus brachte. Für die Bergung des Elektromobils rückte die Feuerwehr Winsen mit der Drehleiter an.