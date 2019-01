Mit Glas-Wasser-Trick Schmuck erbeutet

ce. Emmelndorf. Ein sogenannter Einschleichdiebstahl geschah jetzt in Emmelndorf in der Straße Binsal. Dort klingelte ein Mann bei einer älteren Hausbewohnerin und bot ihr zunächst Gartenarbeiten an. Als die Frau ablehnte, bat der Unbekannte sie um ein Glas Wasser. Diese Ablenkung der Frau muss ein weiterer Unbekannter genutzt haben, um das Haus zu betreten und es nach Geld und Schmuck zu durchsuchen. Letzteren ließen die Täter mitgehen. Die Polizei warnt daher erneut vor einer solchen Vorgehensweise von Gaunern.