Pkw im Wald ausgebrannt

Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus

Schock für einen Hundehalter, der am Donnerstagmorgen mit seinem Vierbeiner im Wald zwischen Luhdorf und Radbruch unterwegs war: Als er zu seinem am Waldrand abgestellten Pkw zurückkam, brannte der Wagen in voller Ausdehnung.Die Feuerwehr Luhdorf rückte an und löschte den Wagen mit Schaum. Retten konnten die Einsatzkräfte aber nichts mehr. Der drei Jahre alte Pkw brannte vollständig aus.Laut Polizei ist ein technischer Defekt die wahrscheinliche Brandursache. "Wir haben keinen Hinweis auf eine Fremdeinwirkung", so ein Beamter vor Ort. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.