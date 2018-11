Pkw komplett ausgebrannt

In voller Ausdehnung hat am Dienstag abend ein PKw Audi in der Waldesruher Straße in Hittfeld gebrannt. Die Feuerwehr war binnen Minuten nach der Alarmierung vor Ort. Die Retter setzten ein Schaumrohr ein, um das brennende Fahrzeug abzulöschen. Sie hatten das Feuer innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle. Trotzdem brannte derf Pkw vollständig aus. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach gut 45 Minuten beendet. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.