Pkw prallt gegen Baum

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwochabend im Bardenweg in Stelle einen Schwerverletzten und ein schwer beschädigtes Fahrzeug gefordert. Die Feuerwehr Stelle und der Rettungsdienst des Landkreises Harburg waren dabei im Einsatz, um den Verletzten zu versorgen.Gegen 18.20 Uhr waren zunächst die Feuerwehr Stelle und ein Rettungswagen des Landkreises Harburg durch die Winsener Rettungsleitstelle zu einem Verkehrsunfall auf der K 86 im Einmündungsbereich mit der Straße „Uhlenhorst“ alarmiert worden. Die Unfallstelle befand sich dann nach kurzer Suche der Einsatzkräfte im Bardenweg in der Höhe des Hundesportplatzes, dort war ein Pkw frontal gegen einen Baum geprallt. Die zuerst eintreffenden Kräfte der Feuerwehr Stelle retteten den Fahrer aus dem im Frontbereich zerstörten Pkw und nahmen eine Erstversorgung vor. Nach Eintreffen der Kräfte des Rettungsdienstes und des nachalarmierten Notarztes wurde der Verletzte weiter behandelt und anschließend einem Krankenaus zur weiteren Behandlung zugeführt. Die Steller Feuerwehr leuchtete für die Ermittlungsarbeiten der Polizei die Unfallstelle weiträumig aus. Für die Feuerwehr ar der Einsatz nach einer Stunde beendet. Die genaue Unfallursache ist noch unbekannt, die Polizei hat die weiteren Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.