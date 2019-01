Promillesünder waren wieder im Landkreis unterwegs

ce. Landkreis. Motorisierte Alkoholsünder waren auch am vergangenen Wochenende wieder im Landkreis Harburg unterwegs. "Spitzenreiter" war mit 2,01 Promille ein Mann (22) aus Seevetal, der mit seinem Pkw an der Autobahn-Anschlussstelle Ramelsloh eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen überfuhr. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

• 1,41 Promille im Blut hatte ein in Buchholz erwischter Autofahrer (37) im Blut. Ihm wurden eine Blutprobe und der Führerschein abgenommen, und er darf sich ebenfalls auf ein Strafverfahren gefasst machen.

• In einem Leihwagen saß ein Mann (57) mit 0,8 Promille am Steuer, als ihn die Polizei in Hollenstedt kontrollierte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, bis er wieder fahrtüchtig war. Da der Ertappte bereits mit einem ähnlichen Vergehen der Polizei aufgefallen war, wird er nun mit einem Bußgeld von 1.000 Euro und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen müssen.