Reifen und Werkzeuge aus Garage gestohlen

ce. Marschacht. Ein Satz Reifen und mehrere Werkzeuge stahlen Diebe jetzt aus einer Garage in der Straße Wennereck in Marschacht. Zuvor hatten sie auf bislang nicht geklärte Weise das elektrische Gartentor "geknackt". Die Reifenbolzen eines vor der Garage geparkten Pkw wurden gelockert. Diese Reifen ließen die Gauner jedoch nicht mitgehen, da sie womöglich gestört wurden. Hinweise an die Polizei Winsen unter Tel. 04171 - 7960.