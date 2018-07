Schuppenbrand an der BBS Winsen

bim. Winsen. Auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen in Winsen geriet am Freitag gegen 20.20 Uhr ein Holzschuppen in Brand. Bei Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte brannte der Schuppen mit den darin gelagerten Gartenmöbeln in voller Ausdehnung. Durch die schnellen Löscharbeiten konnte ein Ausbreiten des Feuers auf einen angrenzenden Unterstand und die Bewaldung verhindert werden. Da plausible Gründe fehlen, wie der Holzschuppen in Brand geraten sein könnte, kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter 04171-796-0 zu melden.