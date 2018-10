Sieben Autos beschädigt und Schuppen abgebrannt

ce. Ashausen. Gleich sieben Fahrzeuge beschädigten drei männliche Jugendliche massiv am Samstag zwischen Mitternacht und 3.30 Uhr auf dem P&R-Parkplatz in Ashausen. Die Täter schlugen die Scheiben der Wagen ein und traten auf Motorhauben und Dächern herum, sodass Dellen und Beulen entstanden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Darüber hinaus wurde in der Nähe des Parkplatzes ein Holzschuppen angezündet und dadurch komplett zerstört. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter Tel. 04171 - 7960 entgegen.