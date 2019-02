Vermisster Mann tot aufgefunden

Seit Dienstagabend herrscht traurige Gewissheit: der seit Samstagabend vermisste 54-jährige Mann ist tot.Am Dienstag gegen 17.40 Uhr fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einer erneuten Absuche der Freiflächen und Wohngebiete in der Nähe des Krankenhauses in Winsen den Mann auf einem weitläufigen bewaldeten Privatgrundstück. "Der Fundort liegt nur rund 300 Meter vom Krankenhaus entfernt. Im Rahmen der nun laufenden Ermittlungen soll geklärt werden, wann und wie der Mann gestorben ist", erklärt Polizeisprecher Jan Krüger. "Derzeit gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung."Nach der Öffentlichkeitsfahndung hatte sich eine Zeugin gemeldet. Sie hatte das Foto des Vermissten in den sozialen Medien entdeckt und angegeben, den Mann in der Samstagnacht in einer Wohnstraße nördlich der Hansestraße gesehen zu haben. Durch einen Personenspürhund konnte Dienstagmittag tatsächlich eine Fährte aufgenommen werden. Sie führte in weiten Zügen durch mehrere Straßen des Wohngebietes zwischen Hansestraße und Hamburger Straße, verlor sich dann aber wieder. Vermutlich hatte sich der 54-Jährige nach dem Verlassen des Krankenhauses zunächst dorthin begeben und ist zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Nähe des Krankenhauses zurückgekehrt.Siehe hier: Mann aus Krankenhaus verschwunden