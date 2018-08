Vermutlich geklautes Sportboot zwischen Drage und Laßrönne entdeckt

Ein vermutlich gestohlenes Sportboot wurde jetzt zwischen Drage und Laßrönne aufgefunden. Ein Jäger entdeckte das havarierte Wasserfahrzeug in einem kleinen Seitenarm der Elbe im Drager Elbevorland und alarmierte die Polizei. Da Betriebsstoffe austraten, holten die Ordnungshüter die Drager Feuerwehr an die Einsatzstelle. Die Menge der Betriebsstoffe war jedoch zu gering, als sie von der Wehr aufgenommen werden musste.An Bord des Bootes und in der näheren Umgebung waren keine Personen auszumachen, woraufhin die Polizei zunächst die Wasserschutzpolizei zur genaueren Begutachtung hinzuzog Für die ersten Ermittlungen leuchtete die Feuerwehr die Einsatzstelle großflächig aus. Während der Nacht wurde das Boot durch die Polizei observiert, da man vermutete, dass die Täter ein zweites Mal zurückkehren würden, um restliche Anbauteile zu bergen. Am anderen Morgen wollte die Feuerwehr mit Höchststand der Flut das Boot bergen. Alle Versuche, es mittels Pumpen zu lenzen und damit wieder schwimmfähig zu machen, schlugen jedoch fehl. Deshalb entschied die Wasserschutzpolizei, dass Boot an Land zu bringen und es dort zunächst sicherzustellen. Hierzu setzte die Feuerwehr Drage einen Radlader ein, der das Boot aus dem Wasser auf eine nahegelegene Freifläche zum späteren Abtransport zog.Die weiteren Ermittlungen und die Feststellung des Bootseigners hat die Wasserschutzpoizei übernommen.