Waffe steckte im Schlick

Polizeitaucher fanden Beweismittel für Raubserie im Pattenser Graben in den Luhegärten

Eiskalter Einsatz für die Beamten des Technischen Zuges der Hamburger Bereitschaftspolizei: Im Verlauf des Pattenser Grabens in den Luhegärten in Winsen suchten sie nach einer Pistole - und wurden auch fündig."Wir ermitteln hier in einer Raubserie", sagte ein Beamter des Landeskriminalamtes vor Ort. "Unter anderem geht es dabei um den Überfall auf den Conrad-Elektromarkt im Dezember 2017 in Hamburg-Wandsbek. Die Tatwaffe, die dabei benutzt wurde, soll hier liegen."Drei Männer waren damals an der Tat beteiligt. Im November 2018 wurde ein 25-Jähriger, der zur arabischen Großfamilie E.Z. gehören soll, in Jesteburg festgenommen. Wenig später klickten auch für seinen Komplizen (24) die Handschellen. Der dritte Tatverdächtige (23) wurde vor wenigen Tagen in seiner Wohnung in Winsen verhaftet (das WOCHENBLATT berichtete). Er hatte die Beamten jetzt auch selbst auf die Spur zur Waffe gebracht, indem er in seinen Vernehmungen erzählte, wo er sie "entsorgt" hatte.Deswegen rückten die Beamten jetzt zusammen mit Tauchern an. Zunächst wurde der Uferbereich mit Metalldetektoren abgesucht. Anschließend gingen fünf Taucher ins modrige, drei Grad kalte Wasser. Zentimeter um Zentimeter suchten sie den Boden des rund 50 Zentimeter tiefen Grabens ab. Nach knapp zwei Stunden wurden sie schließlich fündig. Die Waffe steckte in Ufernähe mit dem Lauf im Schlick und soll jetzt kriminaltechnisch untersucht werden.Vor Ort waren auch Beamte des auf Raub spezialisierten Fachkommissariates des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Harburg. Grund: Der 23-jährige Winsener soll nach WOCHENBLATT-Informationen auch im Landkreis mehrere Raubtaten verübt haben. So werden ihm die Überfälle auf den Famila-Getränkemarkt im Luhe Park im April und August 2017 sowie der Überfall auf die Shell-Tankstelle neben der Polizei in Buchholz im Dezember 2016 zur Last gelegt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.