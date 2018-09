Winsen: Vom eigenen Fahrzeug überrollt

as. Winsen. Der Fahrer eines Lieferdienstes stellte am Freitagabend gegen 18 Uhr seinen VW Up in einer abschüssigen Einfahrt in der Winsener Deichstraße ab. Er vergaß jedoch, die Handbremse anzuziehen. Als der Mann bemerkte, dass sich sein Auto in Bewegung setzte, versuchte er den Wagen eigenhändig zu stoppen.

Dabei geriet er unter das Fahrzeug, wurde von seinem Auto überrollt und brach sich ein Bein. Aufgrund der Schwere der Fraktur wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen.