Kreativ bei der Ferienpass-Aktion

Mädchen fertigten in der Samtgemeindebücherei Salzhausen eigene Notizbücher

Um sich im Rahmen der Ferienpass-Aktion ihre persönlichen Notizbücher zu gestalten, trafen sich kürzlich acht Mädchen in der Samtgemeindebücherei Salzhausen. Schneiden, falten, kleben - die Kinder lernten alle Arbeitsschritte der Buchherstellung kennen. Zudem machten sie erste praktische Erfahrungen mit Schneidemaschine, Buchbinderleinen und japanischer Buchbindekunst. Angeleitet wurden die Teilnehmerinnen von Bibliotheksmitarbeiterin Carmen Backhaus, die eine große Auswahl an Materialien zur Verfügung stellte und geduldig jeden Arbeitsschritt verfolgte. Alle Mädchen nahmen die von ihnen gefertigten Kunstwerke schließlich begeistert mit nach Hause.Das Team der Samtgemeindebücherei - so Carmen Backhaus - sei sehr beeindruckt von den Ergebnissen gewesen und wolle diese "tolle Veranstaltung" wiederholen.