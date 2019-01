2. Winsener Hochzeitsmesse: Ästhetisch, harmonisch und perfekt

Ästhetisch, harmonisch, perfekt: Das war das Credo der diesjährigen Winsener Hochzeitsmesse, die am vergangenen Wochenende im örtlichen Autohaus Wolperding stattfand. "Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr noch mehr Besucher als im vergangenen Jahr begrüßen konnten und hoffen, allen Gästen ganz viel Inspiration für ihren ganz persönlichen Tag mitgegeben zu haben", so die Veranstalterin Tony Lohe vom Haar Atelier in Winsen. "Toll ist auch, dass die Messe immer mehr ein Event für die ganze Familie wird, denn nicht nur für Heiratswillige gibt es hier tolle Ideen und Anregungen", so Lohe weiter. Zusammen mit Sonja Ubländer vom Familienzentrum sowie Arijeta Mulliqi von Jetta´s Makeup Atelier und Nadine Langerman, hatte die Haarstylistin in diesem Jahr 32 Aussteller eingeladen, ihre Produkte und Dienstleistungen im persönlichen Kontakt vorzustellen. Wie zum Beispiel das Café Hulda aus Pattensen, das ihre ganz indivuduell interpretierten Hochzeitstorten präsentierte. "Es gibt da wirklich kaum Grenzen. Wir kommen gern mal weg von der klassischen Fondant-Torte und bringen Törtchen, Blumen, Farbe, Früchte und natürlich ganz viel Liebe ins Spiel", erzählt Ilona Oertzen, Inhaberin von Hulda Cafè & Manufaktur.In den zahlreichen Modenschauen, die am Samstag und am Sonntag stattfanden, zeigten unter anderen die "brautkomplizen" oder das Brautatelier "VeryNice" ihre aktuellen Kollektionen. Auch in Sachen Trauringe, Catering, Hochzeitsdekorationen, Reisen, Fotografie und Kosmetik, glänzten die Aussteller mit der richtigen Mischung an Stilrichtungen. Vintage, sportlich, elegangt, verspielt, romantisch oder prunkvoll, hier war für jedes verliebte Paar das Richtige dabei. "Wir haben uns Hochzeitsringe gekauft. Die hatten wir schon länger im Auge und haben dann letztendlich heute zugeschlagen", erzählen Ela und Christian aus Winsen, die sich im Mai dieses Jahres das "Ja"-Wort geben."Es wird defintiv eine Fortsetzung geben, wir haben schon ganz viele neue Ideen", resümierte auch Organisatorin Sonja Ubländer zufrieden, die nochmal an die große Tombola zugunsten der Hebammenpraxis und der ambulanten Sprechstunde im Familienzentrum, eine Anlaufstelle für Frauen, die keine Hebamme finden konnten, erinnerte.Musikalisch abgerundet wurde die Veranstaltung durch die Gänsehaut-Auftritte des Akustik-Duos "Gefühlsecht".