20 Ehrungen für treue Mitglieder beim DRK Stöckte

Insgesamt 22 Ehrungen gab es jetzt beim DRK-Ortsverein Stöckte. Mehr als 60 Rotkreuzler kamen an der Kaffeetafel zusammen und erinnerten sich gemeinsam an die Jahre 1978 und 1993 – die Eintrittsjahre der Ausgezeichneten. Zu den Gästen gehörte auch Ortspastorin Ulrike Koehn.Eine besondere Würdigung wurde Helga Landshöft zuteil, die bis 2008 stolze 23 Jahre lang als Vorsitzende im DRK-Ortsverein tätig war. Auch sie feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum als Mitglied. Für Helga Landshöft und alle anderen Jubilare gab es Glückwunsche, eine Urkunde, eine Ehrennadel und einen Blumenstrauß als Anerkennung ihres langjährigen Einsatzes.Geehrt wurden außerdem (zum Teil in Abwesenheit): Gertrud Ruschmeyer, Anna Boer, Liselotte Eggers, Helga Klameth, Ilse Matthies (alle für 40 Jahre Treue), Tanja Zeyn, Nicole Mau, Lydia Wöckner, Brunhilde Venzke, Ernst Behr, Jörg Bäätger, Heinrich Westermann, Vereins-Kassenwartin Susanne Neumann, Thorsten Eckhoff, Uwe Ehlers, Helmut Kuntze, Helga Kuntze, Axel Kürschner, Winfried Schmidt, Ursula Sievers, Ella Tinkl und Gabi Bießler (alle 25 Jahre dabei).