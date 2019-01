25.000 Euro für guten Zweck

Lions Club Winsen übergab im Rahmen eines Sponsorenabends Erlös aus Adventskalender-Verkauf

Das ist ein neuer Rekord: Insgesamt 7.000 Adventskalender hat der Lions Club in der Vorweihnachtszeit für einen guten Zweck verkauft. Dabei wurden rund 290 Preise im Wert von etwa 11.000 Euro ausgelost, die über 50 Sponsoren aus dem Landkreis zur Verfügung gestellt haben. Es war bereits die achte Aktion, die Bärbel Hudaff 2011 ins Leben gerufen hatte. In dieser Zeit wurden rund 85.000 Euro an gemeinnützige Organisationen in Winsen und der Region ausgeschüttet.Jetzt kamen weitere 25.000 Euro dazu. Im Rahmen eines Treffens von Sponsoren und Spendenempfängern in der Bäckerei Soetebier in Scharmbeck wurden die bedachten Projekte kurz vorgestellt.• Jugendfeuerwehren: Das Geld wird in dem Jugendzeltlager in Hoopte investiert, das im Juli stattfindet. Die dortige Küche benötigt eine neue Spüle. Zudem sollen neue Garnituren für die Essenszelte angeschafft werden.• Jugend-Rotkreuz: Neue Jacken für ein einheitliches Auftreten.• DLRG: Es soll ein Jugend-Einsatzteam gegründet werden, das eingekleidet werden muss.• Kanu-Abteilung MTV Luhdorf: Das Geld wird in den Kauf neuer Paddel investiert.• Kulturverein Winsen: Unterstützung für das Projekt Tanzland und für das Theater für Winsener Grundschulen.• Jugendwerkstatt KOMM: Anschaffung neuer Arbeitsgeräte, u.a. eine neue Bohrmaschine für Sehbehinderte sowie eine Absaugeinrichtung für Kleinmaschinen.• Zudem werden die Kinder-Uni der Stadt Winsen und das Projekt "Klasse 2000" an den Winsener Grundschulen unterstützt. Bei letzterem handelt es sich um ein Gesundheitskonzept mit Elementen der Gewaltprävention.