30 Jahre Paritätischer Wohlfahrtsverband im Landkreis Harburg: Bunt und fröhlich

Bunt und fröhlich: So wurde am vergangenen Samstag das 30-jährige Bestehen des Paritätischen Wohlfahrtsverband im Landkreis Harburg gefeiert. Mit einem Tag der offenen Tür, präsentierte sich die Einrichtung, die eine breite Palette an Dienstleistungen für Senioren sowie Kinder und Jugendliche mit Handicaps bietet, zahlreichen Gästen, Mitarbeitern und Kunden in ihrem Hauptsitz in Winsen.Begrüßt wurden die Besucher von Bettina Wichmann, Geschäftsführerin des Kreisverbandes, die alle Interessierten zu einem Rundgang durch die Anlage im Schanzenring 8 einlud.Neben der großzügigen grünen Dachterrasse, die mit frischen Waffeln und Gegrilltem zum gemütlichen Beisammensein einlud, konnten sich die Besucher über das Betreute Wohnen im Schanzenhof und die umfangreichen weiteren Dienstleistungen des Paritätischen Verbands informieren.Leckerer Kuchen, frische Getränke sowie die große "Ü-70- Party" mit stimmungsvoller Atmosphäre, rundeten die heitere Veranstaltung ab.