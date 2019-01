Aus- und Rückblick von Elbmarscher Samtgemeinde-Bürgermeister Rolf Roth

Auf ein bewegtes 2018 zurück und auf viele Projekte, die in diesem Jahr "im Fluss" sind, blickte jetzt der Elbmarscher Samtgemeinde-Bürgermeister Rolf Roth. Den Auftakt seiner Bilanz des vergangenen Jahres bildet der Umbau des Rathauses, der abgeschlossen wurde. "Das Ergebnis ist als Entschädigung für die Einschränkungen während der Bauphase mehr als angemessen", zeigt sich Roth zufrieden. Weitere Themen sind unter anderem:Der - so Roth "langjährige und hoch respektierte" Gemeindebrandmeister Frank Hupertz gab sein Amt an den bei den Rettern in der Samtgemeinde ebenfalls sehr angesehenen Matthias Dittmer ab. "Zuvor hat er jedoch noch maßgeblich an der Entstehung des Feuerwehrbedarfsplans für die Samtgemeinde mitgewirkt, der eine hoch professionelle Bestandsaufnahme, Übersicht und Planung für unsere Wehren ist", betont Roth.Vorangebracht wurden die Planungen für den Neubau des Gerätehauses Schwinde/Stove, und die Bütlinger Wehr erhielt ihr dringend nötiges neues Einsatzfahrzeug.Dieses verbuchte schon bei Start der Saison 2018 im Eröffnungsmonat Mai mit rund 4.000 Gästen einen neuen Besucherrekord. "Zuvor hatten wir diverse Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt, und wenn sich dies umgehend in der Frequentierung niederschlägt, ist das natürlich eine erfreuliche Bestätigung", freut sich Rolf Roth."Mit Bedauern haben wir die Entscheidung von Christa Stüven aufgenommen, ihr Ehrenamt als Gleichstellungsbeauftragte niederzulegen", gesteht Rolf Roth ein. Auch als "das Sozialbüro" der Samtgemeinde sei Stüven bei ihrer langjährigen Tätigkeit zu einer Institution in der Elbmarsch geworden. Mit Gesine Lorenz habe sie eine würdige Nachfolgerin erhalten. Ihre Sprechstunden halte Lorenz in demselben Büro im Rathaus ab, in dem auch Kai Lehmann die Rentenberatung anbietet.Der 2018 verstorbene Heiner Nickel engagierte sich laut Roth lange Jahre als "Meister der Zahlen" im Samtgemeinderat. "Er hat uns mit seinem Fachverstand und seiner schier unfassbaren Auffassungsgabe verblüfft", gedenkt Roth des Verstorbenen."War die Anbindung vor allem nach Bergedorf schon recht komfortabel, ist der Fahrplan mit der Linie 4400 erstmals um ein Sonntagsangebot im Zwei-Stunden-Takt ergänzt worden", bringt Rolf Roth die jüngste Errungenschaft in diesem Bereich auf den Punkt.In 2018 sicherte die Samtgemeinde Flächen für einen dritten Bauabschnitt und begann mit der Bauleitplanung. Erste Anfragen nach Grundstücken haben das Rathaus bereits erreicht.Der Aus- und Umbau der Grundschule Binnenmarsch zur zweiten Ganztagsschule in der Elbmarsch geht Roth zufolge zügig voran, sodass zum Schuljahr 2019/2020 Ganztagsbetrieb aufgenommen werden soll. Anschließend ist der Ausbau der Grundschule Stove geplant.Schließlich bedankt sich Rolf Roth insbesondere bei den vielen ehrenamtlich in Politik, Vereinen und Feuerwehr Engagierten. Sie hätten dazu beigetragen, dass 2018 ein "ereignis- und erfolgreiches Jahr" gewesen sei.