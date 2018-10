Band "Wattenläufer" ist wieder für "Deutschen Rock & Pop Preis" nominiert

"Die Band besteht jetzt seit zehn Jahren. Und zum Jubiläum ist das eine ganz tolle Nachricht!" Das sagt Dieter Hamann aus Toppenstedt (Landkreis Harburg), Gitarrist, Sänger und Arrangeur der 2008 gegründeten Plattrock-Band "Wattenläufer", die nach 2017 jetzt zum zweiten Mal für den "Deutschen Rock & Pop Preis" nominiert ist. Im vergangenen Jahr hatte die Gruppe den Sieg in der Neben-Sparte "Mundart" geholt, und auch jetzt wurde sie von der Jury wieder für einen der ersten drei Plätze in dieser Kategorie vorgeschlagen.Der "Deutsche Rock & Pop Preis" ist der bundesweit älteste und erfolgreichste, gemeinnützige Nachwuchspreis im Gesamtbereich der Rock- und Popmusik. Ausgeschrieben wird er zum 36. Mal vom Deutschen Rock- und Pop-Musikerverband und von der Deutschen Popstiftung. Im Kuratorium der Stiftung sitzen auch prominente Showgrößen wie Gunter Emmerlich, Lisa Fitz, Jean-Jacques Kravetz, Heinz Rudolf Kunze, Julia Neigel, Nicole, Peter Orloff, Rudolf Schenker, Steffi Stephan und Juliane Werding. Die Preisverleihung findet am 8. Dezember in der Siegerlandhalle in Siegen statt."Es wäre super, wenn wir diese renommierte Auszeichnung, die uns sehr viel bedeutet, nochmal erhalten würden", sagt Dieter Hamann. Mit ihm fiebern auch seine Mitstreiter der Verleihung entgegen - nämlich die Sängerinnen Heide Kasparek aus Salzhausen und Jenny Johannson (Tangendorf) sowie Claus Becker (Percussion/Quarrendorf), Florian Jenzen (Schlagzeug/Stelle), Bassist Hans-Ulrich Schröder (Elmshorn) und Gitarrist Klaus Winzer (Hamburg).Derzeit arbeiten die "Wattenläufer" auf Hochtouren an ihrer neuen CD und feilen an ihrem Bühnenprogramm, mit dem sie seit zehn Jahren bei Live-Konzerten in Norddeutschland und bei TV-Auftritten das Publikum begeistern. Dieter Hamann: "Damit wir uns in Zukunft noch stärker auf die Musik konzentrieren und unseren Fans noch mehr Entertainment bieten können, suchen wir jetzt nach einem Manager als 'Mann fürs Grobe'."• Mehr Informationen gibt es unter www.wattenläufer.com.