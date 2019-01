Benefizkonzert erbrachte 528 Euro für Salzhäuser Vollwaisen

Großzügige 528 Euro als Spende für die acht Kinder der Salzhäuser Familie Krys kamen jetzt bei einem Benefizkonzert der Band "OIC" im örtlichen Gesundheitszentrum zusammen. Die Geschwister waren im vergangenen Jahr nach dem plötzlichen Tod beider Eltern zu Vollwaisen geworden (das WOCHENBLATT berichtete).Mit Gesang, Banjo und Akustikgitarre animierten die Musiker die rund 50 Zuschauer im Café der Johanniter-Tagespflege zum Mitklatschen und -singen.Zustande bekommen war das Konzert durch einen besonderen Umstand: Weil sich Sänger und Gitarrist Freddy beim Heimwerken an der Hand verletzt hatte, kam er zur Behandlung in die Praxis für Ergotherapie und Feldenkrais von Tanja Groothoff im Gesundheitszentrum. Freddy versprach schließlich ein Konzert in der Praxis zu geben, wenn er wieder Gitarre spielen könne. So entstand die Idee zu der Aktion für einen sehr guten Zweck.