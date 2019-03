Das Programm steht schon jetzt fest

Organisationsteam stellte den Hauptsponsoren den Ablauf des Winsener Stadtfestes vom 29. Mai bis 2. Juni vor

Das Winsener Stadtfest, das vom 29. Mai bis 2. Juni gefeiert wird, kann beginnen. "Das Programm steht, jetzt arbeiten wir noch an den letzten Feinheiten", sagte Susanne Möller, Leiterin des Organisations-Teams, jetzt beim Treffen der Hauptsponsoren des Festes.Seit vergangenem September sei man mit der Organisation beschäftigt, so Möller weiter. Allein über 350 Musiker und Bands hätten sich beworben. Hinzu kämen eine Vielzahl an Schaustellern. "Dabei müssen wir immer den Spagat zwischen Altbewährtem und Neuen hinbekommen", so Olaf Brakhage vom Orga-Team. "Es gibt eben vieles, auf das die Stadtfestbesucher nicht verzichten wollen, auf der anderen Seite müssen wir aber auch Neuheiten präsentieren, um das Fest attraktiv zu halten."Die Highlights der fünf tollen Tage sind u.a. die Veranstaltung "Techno im Park" am Freitag für die Jugendliche, der Auftritt der Udo-Jürgens-Tribute-Band "Sahnemixx" am Freitagabend auf der Hauptbühne und das Konzert der "Michael-Jackson-Tribute" am Samstag. Für Kinder gibt es am Sonntagnachmittag ein Kinder-Rockkonzert mit "Radau!". Verschiedene Karussells, Segway-Touren, Hubschrauber-Rundflüge und noch vieles mehr runden schließlich das Programm ab.Unterstützt wird das Stadtfest in diesem Jahr von den Hauptsponsoren, der Sparkasse Harburg-Buxtehude, die wieder den Wettbewerb "The Voice of Winsen Kids 2 durchführt, der "wir leben"-Apotheke, Famila, den Stadtwerken und erstmalig der Firma Feldbinder Spezialfahrzeugwerke. Bürgermeister André Wiese (CDU) bedankte sich bei den Vertretern der Sponsoren für deren Verlässlichkeit als Partner. "Nur so können wir ein Fest von Winsenern für Winsener durchführen", so Wiese.