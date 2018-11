Die Büchereien des Landkreises Harburg stellen sich vor: die Samtgemeinde-Bücherei Salzhausen

Viele Bürger - alt und jung - möchten auf sie nicht verzichten: die öffentlichen Büchereien im Landkreis Harburg. Doch einigen Menschen ist gar nicht bewusst, welche Schätze sich dort in den Regalen befinden. Zudem organisieren die Mitarbeiter viele Veranstaltungen, die das kulturelle Angebot der Gemeinden bereichern. Das WOCHENBLATT nimmt dies zum Anlass, in loser Reihenfolge die Büchereien, die Mitarbeiter und das Angebot vorzustellen. Dieses Mal sind wir in der Bücherei der Samtgemeinde Salzhausen zu Gast.Die Samtgemeinde-Bücherei ist eine öffentliche Bücherei am Schulzentrum (Kreuzweg 35). An drei Wochentagen ist die Bücherei geöffnet - Dienstag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch von 11 bis 18 Uhr und Donnerstag von 11 bis 16 Uhr.Die Bücherei Salzhausen gibt es seit 1990 im "Haus des Gastes" und seit 2008 imNeubau am Kreuzweg - dort in großzügigen, hellen Räumen mit 18 Lese-, beziehungsweise Arbeitsplätzen, zwei Internetarbeitsplätzen, zwei Web-Opac-Arbeitsplätzen, Kinderbereich mit Kuschelecke und Sofa sowie einem kleinen Veranstaltungsbereich.Etwa 15.000 Medien stehen für die Leser zur Ausleihe bereit: Bücher, Hörbücher, DvDs, Zeitschriften, Comics und Spiele. Die Leihfrist für Bücher und Hörbücher beträgt drei Wochen; für DvDs und Musik-CDs eine Woche. Kinder können das ganze Jahr kostenlos Bücher und Hörbücher ausleihen. Ein Kinderausweis mit DvD-Ausleihe kostet fünf Euro im Jahr; ein Leseausweis für Erwachsene ist für zwölf Euro im Jahr zu haben.Die Bücherei Salzhausen bietet ihren Lesern zahlreiche moderne Angebote: e-Medien können per Mausklick ausgeliehen werden (über NBib24). Die Teilnahme ist kostenlos. Lediglich ein gültiger Leseausweis ist Voraussetzung. Außerdem ist die Bestellung wissenschaftlicher Literatur für Facharbeiten in Schule und Studium auf Wunsch möglich.Leser, die nicht mehr selbst in die Bücherei kommen können, werden von ehrenamtlichen Bücherboten mit Lesestoff versorgt. Zudem legt die Bücherei einen Schwerpunkt auf den Bereich Leseförderung: Veranstaltungen für Kindergärten und Schulen finden regelmäßig statt - unter anderem Büchereiführungen, eine Büchereirallye, "Book Slam", "Book Casting" und Vorlesestunde mit ehrenamtlichen Paten. Das Bilderbuchkino für Kinder ab vier Jahren findet alle zwei Wochen mittwochs um 16 Uhr mit anschließendem Basteln statt.Für Flüchtlinge hat die Bücherei deutsch-arabische Bücher und Bilderbücher im Angebot, ebenso Bücher in einfacher Sprache für ein vereinfachtes Textverständnis. Beliebt ist zudem die "Kinderkulturkiste" - ein Angebot zur Blockausleihe für Kindergärten mit Medien zum Thema Fremdsein, Toleranz, Freundschaft und Integration (mit Handpuppe und Spielideen).Außerdem gibt es die Themenkiste "Gut leben im Alter - Beschäftigung für Menschen mit Demenz" - ein Angebot für Angehörige, Pflegekräfte und Seniorenbetreuungseinrichtungen. Enthalten sind Bücher mit Vorschlägen für Beschäftigungsspiele und Gedächtnistraining, Tischspiele mit Erfolgsgarantie.Seit September läuft zudem das Projekt "Sprache ist der Schlüssel zur Welt – Sprachförderung in Kitas und Grundschulen". Es wird gefördert von der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Erzieher und Lehrer von Grundschulen können Medien zur Sprachförderung ausleihen. Dazu gehört auch das Erzähltheater "Kamishibai" und Bilderbücher zur Sprachförderung.