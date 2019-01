Schulleiterin Gabriela Behrens-Bröker nach mehr als 40 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet

"Ich habe meinen Ruhestand bewusst etwas vorgezogen. Mein Mann Carsten ist schon in Rente und wir haben noch viele Pläne. Deswegen will ich die Jahre jetzt genießen." Das sagte Gabriela Behrens-Bröker (64) jetzt anlässlich ihrer Verabschiebung als Leiterin der Oberschule am Buchwedel. Zahlreiche geladene Gäste aus Verwaltung und Schule nahmen an der Feierstunde teil.Geboren, aufgewachsen und studiert in Braunschweig hat es Gabriela Behrens-Bröker in ihrer Referendariatszeit nach Buchholz und Meckelfeld verschlagen. "Uns gefiel die Gegend hier, deswegen sind wir geblieben", so die Rektorin. Englisch und Erdkunde waren die Fächer, in denen Behrens-Bröker unterrichtete. "Das war mein Glück. Denn nach meiner Studienzeit wurden kaum Lehrer eingestellt, höchstens Englischlehrer", erinnert sie sich. "Deswegen habe ich schließlich eine Planstelle an der Orientierungsstufe der Eckermannschule in Winsen bekommen."Im Jahr 2000 wechselte Gabriela Behrens-Bröker als Konrektorin nach Stelle und beerbte dort vor gut elf Jahren ihren Vorgänger Hartmut Fiedler als Rektorin.Stelles Bürgermeister Robert Isernhagen unterstrich in seinem Grußwort die Wichtigkeit einer weiterführenden Schule in der Gemeinde. Das habe Gabriela Behrens-Bröker auch erkannt, immer für den Erhalt der Einrichtung gekämpft und sie sogar zur Mint-Schule (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) gemacht.Die Oberschule am Buchwedel stehe vor einer einschneidenden Veränderung. Der Weggang der Rektorin sei ein großer Verlust, denn sie habe die Schullandschaft in Stelle maßgeblich geprägt, sagte Astrid Manthey vom Landkreis Harburg, der Träger der Schule ist.Über 40 Dienstjahre hat Gabriela Behrens-Bröker abgeleistet. Doch nun ist Schluss. "Ich werde zwar meiner kommissarischen Nachfolgerin Erika Weusthof bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber erst einmal geht es den Februar nach Südafrika", verriet Behrens-Bröker. Auch danach werde keine Langeweile aufkommen. Sport, vor allem Golfen, und die Familie mitsamt einem Enkelkind würden für Kurzweil sorgen.