Erfolgreiche Feier-Premiere: Erstes gemeinsames Oktoberfest von Salzhäuser Schützen und MTV-Blasorchester

Eine gelungene Premiere - nämlich ihr erstes gemeinsames Oktoberfest - feierten jetzt die Schützenkompanie Salzhausen und das Blasorchester des MTV Salzhausen. Zahlreiche Besucher, die zum Teil - wie auch die Gastgeber - zünftige Trachten trugen, genossen den geselligen Nachmittag mit bayerischen Leckerbissen und Ohrenschmaus.Den Auftakt bildete auf einem benachbarten Feld das beliebte Kuhfladen-Roulette mit der Kuh "Janka", bei dem es 250 Euro als Hauptgewinn für die Teilnehmer gab. Unter allen anwesenden "Roulette-Spielern" wurden zudem 5 mal 50 Euro verlost. Nach dem anschließenden Preisschießen zum Ausklang der Kleinkalibersaison folgte als Höhepunkt der Auftritt des MTV-Blasorchesters unter der musikalischen Leitung von Raphaela Backhaus-Olbrich. Die weit über die Kreisgrenzen hinaus beliebte Formation stellte dabei nicht nur bei Evergreens wie "Aus Böhmen kommt die Musik" oder ihrer Interpretation von Andreas Gabaliers Hit "Hulapalu" ihre Virtuosität an den Instrumenten unter Beweis. Die Orchestermitglieder Ute Heuschkel und Gunther Loest bekamen vom Publikum auch für ihre Gesangseinlage begeisterten Beifall. Und auch die Schuhplattler-Show der Musiker Hans Gellersen, Karsten Henning, Robin Hoyer und Clemens Steinke erntete stürmischen Beifall.Einen guten Grund zum Feiern hatten auch Salzhausens Schützenkönig Carl Diedrich und seine Freundin Lena Perrone, die im MTV-Orchester spielt: Diedrich war wenige Tage zuvor zum jüngsten Kreiskönig aller Zeiten gekürt worden (das WOCHENBLATT berichtete). Am Tag nach dem Oktoberfest trat er beim Landeskönigsschießen in Maschen an. "Ich habe dort ein paar gute Zehnen geschossen. Ob es für einen weiteren Titel reicht, wird sich zeigen, wenn die Ergebnisse Anfang nächsten Jahres bekannt gegeben werden", so Carl Diedrich.