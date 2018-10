Erster Glühwein des Jahres beim letzten verkaufsoffenen Sonntag

Auch wenn es eher einen kalter und nasser Wintertag als ein goldener Herbsttag war: Der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres unter dem Motto "Gut Einkaufen und gut Essen", lockte jetzt wieder mit tollen Überraschungen und vielen Höhenpunkten.So warteten beispielsweise beim Warenhaus Famila, ganz im Zeichen vom herannahenden Helloween-Fest, die "Hexen" auf kauffreudige Kunden, vor dem Reiseservice Stender konnte im Fernreisebus schonmal Probe gesessen und vom nächsten Urlaub geträumt werden und beim Food-Truck-Markt vor dem Winsener Schloß mehr als ausgiebig geschlemmt werden. Aber auch Aufwärmen war auf dem Schloßplatz angesagt. "Wir trinken den ersten Glühwein des Jahres, das ist genau das Richtige bei diesem Wetter", finden Mandy Schneidewind und ihr Freund Artur Krüger aus Winsen. Auch wenn am vergangenen Sonntag weit weniger Besucher als gewohnt auf Shoppingtour durch die Luhestadt waren, die beiden jungen Leute hielt das kühle Wetter nicht vom ausgiebigen Einkaufen ab. "Wir haben in Ruhe Deko eingekauft, heute hatten wir endlich einmal Zeit dafür", so Artur Krüger.