Famila-Laternenumzug mit Feuerwerk: Kleine Lichter und große Feuerwehr-Liebe

Für ihn wurde die Laterne fast zur Nebensache: Thy (2) aus Winsen, der am vergangenen Freitag wie Tausende weitere, kleine Besucher am großen Famila Laternenumzug teilnahm, freute sich vor allem auf die Feuerwehr. "Er ist ganz verrückt nach Feuerwehr-Autos. Ich glaube, darauf hat er sich mehr gefreut als auf das Laternelaufen", lacht Mutter Jessica Schmidt. Die hatte auch wieder ganze Arbeit geleistet: Mit rund 30 freiwilligen Helfern und fünf Autos, sicherten die Männer und Frauen in Rot auch in diesem Jahr die beiden Laternen-Züge ab, die sich vom örtlichen Schloßplatz und der Fuhlentwiete aus ihren Weg durch die Luhestadt zum Treffpunkt vor dem Famila-Markt bahnten.Auch das traditionelle Feuerwerk hatte es in bekannter Manier in sich: Rund 30 Minuten, erleuchtete der Himmel über Winsen in spektakulären Farben und Formen.Abgerundet wurde die abendliche Veranstaltung durch zahlreiche Stände, die Deftiges vom Grill und frische Getränke anboten. Veranstaltet wird das kostenfreie Event jährlich vom Warenhausleiter Thomas Schmeiser.