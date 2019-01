Famila-Neujahrsfeuerwerk: "Knaller-Start" ins neue Jahr

Das Neujahrsfeuerwerk, das jährlich von Thomas Schmeiser, Warenhausleiter des Winsener Famila-Marktes veranstaltet wird, ist nahezu legendär- am vergangenen Samstag zeigte sich wieder, warum. Unzählige Leuchtbälle, Raketen und Bomben ließen den Winsener Himmel rund 20 Minuten in den schönsten Farben und Formen erleuchten. Eine Veranstaltung an der auch in diesem Jahr wieder tausende Menschen teilnahmen. "Wir sind das erste Mal dabei und sind super gespannt auf das Feuerwerk", erzählten Marc und Tina aus Winsen, die zusammen mit ihrer zweijährigen Tochter das bunte Höhenspektakel genossen.Daneben sorgte Thomas Schmeiser mit seinem Team auch wieder für das richtige "Drumherum": Frisches vom Grill, leckere Getränke und vor allem gute Live-Musik, in diesem Jahr heizten die Winsen All Stars den Besuchern ordentlich ein, sorgten insgesamt für einen echten "Knaller-Start" ins neue Jahr.