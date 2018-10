Feuerwehrleute probten erfolgreich den Ernstfall

Über 130 Brandschützer aus dem Heidekreis absolvierten jetzt gleich an mehreren Schauplätzen im Landkreis Harburg erfolgreich eine Großübung. Ihr Quartier hatten die Retter während der zweitägigen Übung auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Hittfeld aufgeschlagen."Zusammenstoß mehrerer Pkw mit einem Güterzug" lautete schon kurz nach der abendlichen Ankunft der Teilnehmer die Ausgangslage der ersten Übungseinheit, die auf dem Maschener Rangierbahnhof stattfand. Wilfried Schleifenbaum, Kreisbereitschaftsführer aus dem Heidekreis, entsandte dorthin die Fachzug Technische Hilfeleistung und Personal zur Brandbekämpfung. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch die Werkfeuerwehr des Rangierbahnhofes. Mit hydraulischem Rettungsgerät wurden die von Mitgliedern der Feuerwehr Seevetal dargestellten Unfallopfer aus den Fahrzeugwracks gerettet.Zeitgleich wurde eine Explosion mit anschließendem Feuer in einer Halle des Bootsclub Oberelbe e.V. in Stöckte gemeldet. Die eingesetzte Stöckter Wehr forderte die Kollegen aus dem Heidekreis an. Während die Löschwasserentnahme aus dem Stöckter Hafen per Tragkraftspritzen vorbereitet wurde, drangen Feuerwehrtrupps mit Atemschutz in die Bootshalle ein und suchten dort nach Vermissten. Parallel wurde das Feuer mit mehreren Strahlrohren bekämpft.Eine weitere Einsatzstelle war das Tagungs- und Gästehaus Sunderhof, das durch einen Waldbrand bedroht. Der Fachzug Wassertransport unterstützte hier die Hittfelder Feuerwehr bei der Versorgung mehrerer Brandopfer und bei den Löscharbeiten.Anderntags stand bei Evendorf die Bekämpfung eines Waldbrandes gemeinsam mit den Kreisfeuerwehren Harburg und Lüneburg auf dem Programm sowie die Rettung von drei Männern, die bei Waldarbeiten durch einen umgestürzten Baum verletzt worden waren.Volker Bellmann, Kreisbrandmeister des Landkreises Harburg, Stellvertreter Torsten Lorenzen und Führungskräfte aus dem Heidekreis verfolgten die Übung und bedankten sich bei allen Teilnehmern für deren Engagement.