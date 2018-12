"Flashwichteln" startet für einen guten Zweck

City Marketing will einen Euro pro Geschenkpaket spenden / Initiator ruft zur Teilnahme auf

Am kommenden Sonntag, 23. Dezember, ist es soweit: Um 11 Uhr startet auf dem Schlossplatz das große Flashwichteln - eine Art Flash-Mob, der zum Ziel hat, dass unter den Teilnehmern Geschenke ausgetauscht werden. Initiiert wird die Aktion von Florian Eggers, Gründer der Facebook-Gruppe "Winsen Luhe - das bist du". Er hofft auf viele Teilnehmer, immerhin hat die Gruppe rund 8.300 Mitglieder. Das Ziel von Eggers sind 1.000 Mitstreiter.Und so läuft das "Flashwichteln" ab: Jeder bringt ein kleines Geschenk mit. Dabei ist es egal, ob es etwas Neues oder Gebrauchtes ist. "Die Geste zählt", sagt der Organisator. Die Geschenke werden auf den Schlossplatz gelegt. "Dann treten wir alle zurück und die Kleinsten beginnen damit, sich ein Geschenk auszusuchen und zu nehmen. Wenn alle ein Päckchen haben, lösen wir unser Treffen wieder auf und erfreuen uns daran, das Geschenk auszupacken", erklärt Florian Eggers den Ablauf.Der Aufruf zur Aktion im WOCHENBLATT hat auch bei der City Marketing GmbH Anklang gefunden. "Wir möchten Herrn Eggers gerne bei seinem Ziel unterstützen, in diesem Jahr möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, bei dieser tollen Aktion mitzumachen", sagt der von der Stadt eingesetzte Geschäftsführer Markus Trettin.Um einen weiteren Anreiz zu schaffen, spendet die City Marketing für jeden, der ein Geschenk vorbeibringt, einen Euro an die Lebenshilfe für das Therapie-Reiten. "Die Lebenhilfe Winsen ist für den Bereich auf Spenden angewiesen, da ihr für 2019 die Finanzierung gestrichen wurde", so Trettin. "Bis zu 500 Euro würden wir gerne bereitstellen. Und vielleicht findet sich ja noch ein weiterer Partner, der diesen Betrag verdoppelt", hofft der von der Kaufmannschaft eingesetzte City Marketing-Geschäftsführer Sebastian Putensen.Florian Eggers freut sich über die Unterstützung und appelliert an alle Winsener: "Bitte kommt alle vorbei und helft mit, damit eine schöne Summe für den guten Zweck zusammen kommt."