Gelungener Party-Neustart beim Faslamsclub Salzhausen

Einen gelungenen Party-Neustart erlebte jetzt der Faslamsclub Salzhausen mit seinem verjüngten Vorstand und "Gefolge". Zum Spieleabend in der Schießhalle mit Doppelkopf, Knobeln und Uno kamen kamen lediglich etwa 40 Teilnehmer. "Womöglich hat uns das Halbfinale der Handball-Weltmeisterschaft mit deutscher Beteiligung ein paar Gäste weggenommen, die lieber zu Hause fernsehen wollten", vermutet Club-Schriftführer Carl Diedrich. Zur Kindermaskerade am folgenden Tag bei freiem Eintritt konnten die Faslamseltern Brenda Müller-Lampertz und Tom Lennart Niemeyer dann aber knapp 130 Jungen und Mädchen im Schützenhaus begrüßen. Vom bunten Unterhaltungsprogramm waren die kleinen Gespenster, Maikäfer und Prinzessinnen ebenso begeistert wie von der Tombola mit tollen Preisen. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Veranstaltungen gut angenommen wurden, und denken jetzt schon über die Gestaltung des Salzhäuser Faslams im nächsten Jahr nach", kündigte Carl Diedrich gegenüber dem WOCHENBLATT an.