Hohe Auszeichnungen beim Adventskonzert des Blasorchesters MTV Salzhausen

25-jähriges Orchesterjubiläum steht in 2019 an

Während des jüngsten Adventskonzertes des Blasorchesters MTV Salzhausen im Schützenhaus ehrte der organisatorischer Leiter Hans Gellersen Marlie-Luise Theilmann für 40-jährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände. Das Orchester besteht seit 24 Jahren, Theilmann gehörte aber schon der Vorgänger-Formation, dem MTV-Spielmannszug, an. Silberne Ehrennadeln erhielten Martin Schnelle und Janine Tadsen, die seit 20 Jahren im Orchester spielen."Das war eine schöne vorweihnachtliche Bescherung!" Darin waren sich die gut 250 begeisterten Musikfreunde einig, die das Adventskonzert erlebten, zu dem die Schützenkompanie Salzhausen traditionell ins Schützenhaus eingeladen hatte. 10 Euro hatten die Gäste pro Eintrittskarte bezahlt, sodass am Ende ein stolzer Erlös zugunsten der Jugendarbeit von Orchester und Schützen zusammenkam.Carsten Schulenburg, Vize-Vorsitzender der Kompanie, begrüßte das Publikum für den urlaubenden Schützenoberst Dirk Hornbostel. Schulenburg erinnerte daran, dass man gemeinsam schon über 20 Adventskonzerte veranstaltet habe. "Ich freue mich schon heute auf das nächste Adventskonzert", erklärte er mit Blick auf Orchesterdirigentin Raphaela Backhaus-Olbrich und spielte damit auf das 2019 anstehende 25-jährige Jubiläum der Formation an.Anschließend "entführte" das Orchester die Zuhörer auf eine schwungvolle Reise durch die Welt der Musik. Vom "Florentiner Marsch" zum Auftakt über Melodien aus den Musical-Hits "Grease" und "Mary Poppins" bis zum Santiano-Medley und festlichen "Jingle Bells"-Klängen blieben dabei keine Wünsche offen. Zwischendurch rundeten die Musiker das abwechslungsreiche Programm mit heiteren weihnachtlichen Geschichten ab.Sein Jubiläumskonzert präsentiert das Blasorchester am 27. April nächsten Jahres in der Eyendorfer Sporthalle. Darüber hinaus stehen unter anderem auf dem Programm: ein Hofkonzert mit Weinfest auf dem Hof der Familie Köster in Salzhausen (24. August) sowie Auftritte bei den Schützenfesten in Salzhausen (7. bis 9. Juni) und Garstedt (27. bis 30. Juni) und beim Erntefest in Scharmbeck (1. September).