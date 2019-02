Jetzt droht der Abschlepper

Fitnessstudio sperrt seinen Parkplatz für Fremdparker

"Wir haben hier auf dem Hof 70 Parkplätze für unsere Mitglieder. Leider ist es so, dass nicht immer alle einen Parkplatz für ihr Auto finden, weil hier viele Fremdparker ihre Wagen abstellen", sagt Ole Kreutzfeld, Leiter des Fitnessstudios "clever fit" in Winsen.Es ist ein echtes Ärgernis: Immer wieder stellen Leute ihre Pkw auf dem freizugänglichen Gelände ab und gehen von dort aus zum Arbeiten oder Einkaufen in die Stadt. Doch damit ist jetzt Schluss. Kreutzfeld: "Ab 1. März müssen alle Pkw, die hier abgestellt werden, einen 'clever fit'-Anhänger sowie eine Parkscheibe hinter der Windschutzscheibe liegen haben." Hinzu kommt, dass die Parkzeit auf 180 Minuten beschränkt wird.Über die Einhaltung wacht ein Unternehmen, das von dem Fitnessstudio engagiert wurde und sich auf Parkplatz-Überwachung spezialisiert hat. Wer keinen 'clever fit'-Ausweis und/oder eine Parkscheibe im Auto liegen hat, wird mit mindestens 25 Euro zur Kasse gebeten. Und wer zu lange dort "schwarz" stehen bleibt, dem droht der Abschleppwagen. Dann kommen zu dem Strafzettel nochmal rund 150 bis 200 Euro an Kosten dazu.