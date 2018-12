Jüngster Kreis-Schützenkönig Carl Diedrich verbringt Feiertage zwischen Österreich und Hamburg

Wenn die Redewendung "Der Junge hat einen echten Lauf" auf jemanden hundertprozentig zutrifft, dann dürfte das Carl Diedrich aus dem Heideort Luhmühlen sein. Er hat nach eigener Aussage "ein aufregendes Jahr" hinter sich, in dem er mit 22 Jahren nicht nur jüngster Schützenkönig von Salzhausen - wozu Luhmühlen als Ortsteil gehört - wurde, sondern kurz darauf mit 23 Jahren auch jüngste Kreis-Majestät aller Zeiten. So spannend und turbulent die vergangenen Monate für Carl Diedrich waren, so entspannt lässt er sein Erfolgsjahr jetzt zwischen Österreich und Hamburg ausklingen."Über Weihnachten fahre ich mit Familie und Freunden in den Skiurlaub nach Sölden", erzählt Diedrich gegenüber dem WOCHENBLATT. Am Heiligabend werde es als Festessen Raclette oder Fondue geben. "Gans oder Kartoffelsalat kommt nicht auf den Tisch, auf diese Klischee-Menüs stehe ich nicht so", sagt Diedrich. Nach Weihnachten geht es wieder zurück in die Heimat: "Den Jahreswechsel verbringe ich vermutlich mit Freunden in Hamburg."Auch das neue Jahr hält für ihn wieder einige Herausforderungen bereit. Im Januar entscheidet sich, ob seine kürzliche Teilnahme am Landeskönigsschießen für einen weiteren Titel gereicht hat. Kommt Diedrich erneut zu Majestätsehren, tritt er womöglich beim Bundeskönigsschießen in Wernigerode an. Der Faslamsclub Salzhausen, in dem er Schriftführer ist, veranstaltet am letzten Januar-Wochenende seinen traditionellen Party-Marathon. Wenn es in Salzhausen und Umgebung brenzlig wird, ist Carl Diedrich als Feuerwehrmann gefordert. "In diesem Jahr war ich bei etwa 65 Einsätzen dabei", blickt er zurück. Zudem startete er mit den Brandschützern in seiner Funktion als Leistungsvergleichsgruppen-Führer mit seiner Mannschaft bei verschiedenen Wettkämpfen.Apropos Feuerwehr: Persönlichkeitsprofile von Führungskräften bei den Rettern waren das Thema von Carl Diedrichs Bachelor-Arbeit, die er in seinem Studium der Wirtschaftspsychologie und Beratung in Hamburg schrieb. Für die Arbeit, die die Voraussetzung war, um den Master beginnen zu können, bekam er die Note 2,7 und für die sogenannte Verteidigung - die Präsentation vor den Dozenten - sogar eine 1,7. "Ich bin gespannt, was im neuen Jahr im Studium und auch sonst so auf mich zukommt", sagt Diedrich, als wie aufs Stichwort sein Handy klingelt. Diesmal ist der Inhaber eines Reitsport-Fachgeschäftes, dessen Online-Shop das Multitalent betreut, am Telefon und braucht einen Rat. "Ich muss da mal kurz vorbeischauen", sagt Carl Diedrich und bricht auf zum nächsten "Einsatz".