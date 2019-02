Klaus Rüppell erhält Kronenkreuz für Engagement in Kirchenkreis-Diakonie

Für seine mehr als 20-jährige Mitarbeit im Diakonievorstand der Kirchenkreise Hittfeld und Winsen überreichte jetzt Superintendent Christian Berndt das goldene Kronenkreuz der Diakonie an Klaus Rüppell (80) aus Winsen. Es ist die höchste Auszeichnung der Diakonie in Niedersachsen für langjährig tätige Ehrenamtliche.Ines Appel, Geschäftsführerin im Diakonischen Werk der Kirchenkreise Hittfeld und Winsen, dankte Klaus Rüppell ebenfalls herzlich für sein Engagement. Er sei - so Appel - ein "Brückenbauer“ gewesen durch seine guten Kontakte, von den Rotariern in Winsen bis hin zur Hartog-Stiftung in Hamburg.Klaus Rüppell leistete auch gern Unterstützung bei Förderanträgen für die vielfältigen Projekte des Diakonischen Werkes. Dazu gehören die Initiative "wellcome“ und die Migrationsberatungsstelle ebenso wie die Gruppe für Jugendliche nach Trennung und Scheidung der Eltern, Angehörigenarbeit für Suchterkrankte und die Mobile Familienbildung. In Zukunft möchte der Geehrte etwas kürzer treten und scheidet daher aus dem Diakonie-Vorstand aus.