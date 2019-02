"Können Themen jetzt angehen"

"Stadtelternrat Kindergärten in Winsen (Luhe)" wurde gegründet

Elternvertreter von insgesamt 19 Kindertagesstätten und Horten, die ins Einzugsgebiet der Stadt Winsen gehören, folgten jetzt der Einladung von Initiatorin Janine Herzberger und beschlossen einstimmig die Neugründung des "Stadtelternrat Kindergärten in Winsen (Luhe)". "Der 'Stadtelternrat Kindergärten' bildet sich gemäß Kindertagesstätten-Gesetz (KiTaG) durch die Elternräte der einzelnen Einrichtungen der kommunalen und freien Träger und ist Ansprechpartner für alle Eltern", erklärt Janine Herzberger. "Die vielseitigen Aufgaben des Stadtelternrats bestehen u.a. darin, die Interessen aller Eltern im Kindertagesstätten-, Krippen- und Hortbereich der Stadt Winsen gegenüber dem Rat und der Verwaltung, gegenüber der Öffentlichkeit und den Kindertagesstätten zu vertreten."Wie das WOCHENBLATT exklusiv berichtete, hatte Herzberger die Idee des Elternrates gehabt, nachdem Politik und Verwaltung die Abschaffung der Horte beschlossen hatte und die Betreuung an den Ganztagsgrundschulen nach Ansicht der Eltern nicht den Qualitätsstandards der Betreuung in den Horten entspricht. Auch an den verkürzten Betreuungszeiten stoßen sich viele berufstätige Eltern.Im Anschluss an die Gründung des Stadtelternrates wurde direkt der Vorstand gewählt. Jeweils einstimmig wurden Janine Herzberger als Vorsitzende, Mirja Brandes als stellvertretende Vorsitzende und die Beisitzer Emily Kolditz, Dana Peper und Sylvia Wiese gewählt. "Ich freue mich wirklich sehr, dass so viele Elternvertreter der Einladung gefolgt sind und wir mit dem Gremium jetzt die vielen Themen, die den Eltern in Winsen am Herzen liegen, angehen können", sagt Janine Herzberger.Bereits in der Versammlung wurden die ersten Themen für die nächste Sitzung des"Stadtelternrat Kindergärten in Winsen (Luhe)" gesammelt. Ab sofort können sich Eltern gerne an die Initiative oder auch direkt an ihre jeweiligen Elternvertreter wenden. Der Stadtelternrat kann direkt per Mail an stadtelternrat.kitas.winsen@gmail.com oder über Facebook kontaktiert werden.