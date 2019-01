Kreisjugendring fordert Aufwertung der Jugendleiter-Card

Mehrere hundert Jugendleiter sind im Landkreis Harburg ehrenamtlich tätig. Jetzt will der Kreisjugendring dieses Zertifikat deutlich aufwerten. "Unsere Jugendleiter sollten mehr Anerkennung für ihre geleistete Arbeit erfahren", wünscht sich Kreisjugendrings-Vorsitzender Holger Kuk von der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Hittfeld.Zum Kreisjugendring gehören unter anderem die Jugendverbände der Kirchen, des DRK, der Parteien, des Sports, der Pfadfinder, Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks."So wie es bei der Ehrenamtskarte Vergünstigungen gibt, so wünschen sich die Delegierten des Kreisjugendringes auch Vorteile für Jugendleiter", erklärt Holger KuK. Weil die Leiter einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisteten, könne die Gesellschaft auch etwas zurückgeben. "Ob im Schnellrestaurant, im Kino, beim Schwimmbad oder in der Kneipe – beim Vorzeigen der Jugendleiter-Card ("JuLeiCa") könnte ein Rabatt eingeräumt werden", erläutert Kuk die Idee. Darum habe der Kreisjugendring jetzt etliche Firmen und Betreiber von Freizeiteinrichtungen angeschrieben und um Unterstützung bei der Initiative gebeten. Selbstverständlich würden die Unterstützer dann auch auf den Homepages des Kreisjugendringes und der Jugendverbände genannt. Und auch wer nicht angeschrieben wurde, aber Jugendleiter unterstützen möchte, könne sich natürlich gern melden.Seit 1998 gibt es die bundesweit einheitliche Jugendleiter-Card. "Nur wer die vorgeschriebenen Kurse und Praktika absolviert hat, bekommt sie auch", betont Holger Kuk. Denn wer ehrenamtlich Gruppen anführen, Freizeiten begleiten oder selber leiten wolle, müsse viel Verantwortung übernehmen. Damit leisteten die Jugendleiter einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Hierfür dürfe es neben Dankesworten gern noch mehr Anerkennung geben, sagte Kuk auch im Namen aller im Kreisjugendring vertretenen Organisationen.• Infos beim Kreisjugendring-Vorsitzenden unter Tel. 04181 - 2168861 oder per E-Mail unter holger.kuk@evjuhit.de.