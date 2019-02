Landwirt Hermann Maack traf Bundes-Agrarministerin Julia Klöckner

Maack über Klöckner: "Eine bodenständige Frau"

"Ich bin diesmal nicht ausgezeichnet worden. Für mich war es aber eine Auszeichnung, die Bundeslandwirtschaftsministerin einmal persönlich zu sprechen." Das sagt Landwirt Hermann Maack (73) aus Lübberstedt, der schon mehrfach auf der "Grünen Woche" in Berlin für seine Zuchterfolge prämiert wurde, jetzt zum 37. Mal dort war - und Agrarministerin Julia Klöckner traf.Zur weltweit größten Ausstellung für Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau in der Bundeshauptstadt war Hermann Maack gemeinsam mit Ehefrau Marlene und dem prächtigen, 1.200 Kilogramm schweren Bullen "Elton" gereist, um vor rund 400.000 Besuchern Werbung für die heimische Wirtschaft zu machen. "Die Ministerin wollte sich vor Ort über engagierte private Landwirtschaft informieren, und da haben die Messeveranstalter uns vorgeschlagen", freut sich Hermann Maack. "Frau Klöckner war sehr sympathisch und hat sich bei uns über die Welsh-Black-Rinderrasse informiert, der 'Elton' angehört. Und sie ist mit ihm ganz bodenständig auch auf Tuchfühlung gegangen."Ein weiteres Thema bei der Begegnung waren mögliche Maßnahmen gegen die stetig wachsende Wolfspopulation. Hermann Maack berichtete Julia Klöckner von ihm bekannten größeren Welsh-Black-Betrieben, wo bereits vier Tiere von Wölfen gerissen wurden. "Es muss vom Jagdrecht auf den Wolf Gebrauch gemacht werden. Nur 1,40 Meter hohe Zäune sind kein Hindernis für Wölfe, um Rinder und Schafe anzugreifen", mahnte Maack. Seine Familie züchtet selbst ein gutes Dutzend Welsh-Black-Tiere. "Frau Klöckner hat sich meine Argumente angehört und gesagt, sie wolle sich darüber Gedanken machen", zeigt sich Maack nach dem Gespräch zufrieden. Und erinnert sich an seine bewegte "Grüne-Woche"-Vergangenheit in Berlin: "Vor gut 30 Jahren präsentierte ich eine meiner Kühe auf dem Funkturm. Ein anderes Mal fuhr ich mit 21 Kühen nach Berlin und kam mit 22 zurück - eine hatte während der Messe gekalbt."