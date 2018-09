Nach etwa zehnjähriger Planung und gut ein Jahr nach dem ersten Spatenstich ist es soweit: Am Donnerstag, 20. September, will das Lebensmittel-Discountunternehmen Lidl seinen Markt an der Bahnhofstraße in Salzhausen eröffnen. Das erfuhr das WOCHENBLATT jetzt auf Anfrage von Lidl-Immobilienleiter Reiner Wohlers.Ursprünglich sollte der Markt seine Türen bereits im August öffnen. "Aufgrund des Wirtschaftsbooms haben wir aber lange Zeit keine Handwerker gefunden, weil alle Angefragten anderweitig beschäftigt waren", begründet Reiner Wohlers die Verzögerung.Bei Lidl in Salzhausen wird es auf einer Verkaufsfläche von rund 1.300 Quadratmetern ein Sortiment von bis zu 1.600 Artikeln geben. Für die motorisierten Kunden sind 89 Parkplätze vorgesehen.