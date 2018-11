MTV Salzhausen und Deutscher Turnerbund veranstalteten ersten Kinderturntag

Eine gelungene sportliche Premiere: Unter dem Motto "Wir machen Kinder stark" fand jetzt in der Sporthalle der Grundschule Salzhausen der erste Kinderturntag des MTV Salzhausen statt. Der Aktionstag wurde als Kooperation zwischen dem MTV und dem Deutschen Turnerbund veranstaltet.Das Team um die Übungsleiterinnen Sonja Kleinschmidt und Regine Köster hatte sich einiges einfallen lassen, um die Kinder zum Balancieren, Hüpfen, Springen und Rollen zu animieren. Zahlreiche Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis acht Jahren waren der Einladung gefolgt und hatten viel Spaß in der mit verschiedenen Sportgeräten abwechslungsreich gestalteten Halle."Auch im kommenden Jahr werden wir wieder eine so tolle Veranstaltung im Verein anbieten", kündigte Regine Köster, die auch MTV-Geschäftsstellenleiterin ist, schließlich an.