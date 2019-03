Neue Gesichter im Vorstand des Schützenvereins Garstedt-Wulfsen

Die Aktivitäten des Schützenvereins Garstedt-Wulfsen finden bei Mitgliedern und Gästen gleichermaßen großen Anklang. Das war der Tenor auf der jüngsten Mitgliederversammlung in Garstedt. Vorsitzender Thomas Schmütz erinnerte unter anderem an das "grandiose Schützenfest" und an die gelungene Feier zum 90-jährigen Vereinsbestehen. Derzeit hat der Verein 342 Mitglieder.Schießsportleiter Wilhelm Mensing zeigte sich erfreut darüber, dass Pokalschießen in Garstedt von vielen Mannschaften besucht wurde. Beste Pokalschützin war Gabi Dettmering und bester Pokalschütze Maverick Schmütz. Beim diesjährigen Anschießen werden zwei elektronische Schießstände vorgeführt.Damenwartin Tanja König-Mensing berichtete von 13 Pokalschießen und weiteren Schießveranstaltungen, an denen die Frauen teilnahmen.Thomas Schmütz trug stellvertretend für Jugendwartin Heidemarie Aljes deren Bericht über die erfolgreiche Saison des Nachwuchses vor. Hervorzuheben waren Mika Wilhus und Marcel Wemmel, die die Sachkundeprüfung bestanden, und Marcel Wemmel, der die Jugendbasislizenz erwarb.Sascha Gering, Schießsportleiter der Bogenabteilung, dankte der Jägerschaft, der Gemeinde Garstedt und der Forstinteressengemeinschaft, dass die Bogensparte den Wald für ihren Sport benutzen kann. Zur Zeit hat die Bogensparte 186 Mitglieder. Zu ihnen gehört Angela Horn, die seit vielen Jahren sehr erfolgreich auf Vereins-, Kreis- und Landesebene ist.Festausschussvorsitzender Lars Beecken gab sein Amt ab. Unter großem Applaus für Beeckens außerordentliches Engagement überreichte ihm Thomas Schmütz im Namen des Vereins ein Präsent. Zur neuen Festausschussvorsitzenden wählte die Versammlung Anneke Forker und zum neuen 2. Vorsitzenden Rainer Hillmer. Sascha Gering wurde als Schießsportleiter der Bogenabteilung bestätigt.