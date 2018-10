Neue Heimat für Retter

Stadt plant neues Gerätehaus für die Feuerwehr Pattensen / Standort am Osterberg

Nach der benachbarten Feuerwehr Bahlburg, soll nun auch die Wehr in Pattensen ein neues Gerätehaus zur Verfügung gestellt bekommen. Das sieht der vom Stadtrat verabschiedete Feuerwehrbedarfsplan vor. Im Ausschusses für Umwelt, Klima, Landwirtschaft und Feuerschutz am morgigen Donnerstag, 18. Oktober (ab 18 Uhr im Rathaus), befassen sich die Politiker mit dem Entwurf. Anschließend sollen sie die erforderlichen Mittel in den Haushalt einstellen. Denn: Der Bauantrag für das Feuerwehrgebäude ist bereits eingereicht. Im November dieses Jahres werden die Erdarbeiten ausgeführt. Mit den Rohbauarbeiten wird im März 2019 begonnen. Die Baufertigstellung ist auf Ende 2019 terminiert.Der Entwurf der Stadtverwaltung sieht ein Gebäude der gleichen Bauweise wie in Stöckte vor. Damit würden die Belange und Anforderung der Feuerwehr Pattensen sowie die Vorgaben der „DIN 14092 für den Bau von Feuerwehrhäusern“ und der Feuerwehrunfallkasse erfüllt, heißt es seitens der Verwaltung. Aufgrund der größeren Anzahl an aktiven Feuerwehrleuten, habe man die Einsatzgarderobe der Herren entsprechend vergrößert und den Lagerraum für die Jugendfeuerwehr reduziert. Und weiter: Das Raumkonzept habe sich beim Feuerwehrgebäude in Stöckte während der dreijährigen Nutzungsdauer als sehr funktional erwiesen.Errichtet werden soll das neue Gerätehaus in zweiter Reihe zur Blumenstraße. Das Gelände soll verkehrstechnisch über den landwirtschaftlichen Weg Osterberg an die Blumenstraße angebunden werden. "In Abstimmung mit der Feuerwehrunfallkasse wird der Zufahrtsweg bis zum Feuerwehrgrundstück durch einen gepflasterten Randstreifen auf 5,40 Meter verbreitert. Insgesamt sind 20 Pkw-Stellplätze auf dem Grundstück geplant. Östlich des Feuerwehrgerätehauses entsteht eine Übungsstrecke mit einer Abmessung von 46 x 20 Metern", so die Verwaltung.Das Gebäude ist laut Planung in zwei Hauptbaukörper - die Fahrzeughalle sowie den Sozial- und Verwaltungstrakt - aufgegliedert. Die Fahrzeughalle bietet Raum für zwei Stellplätze sowie für einen Werkstatt- und Lagerbereich mit einer Nutzfläche von 45 Quadratmetern. Die Feuerwehr Pattensen verfügt zur Zeit über ein sogenanntes MLF (Mittleres Löschfahrzeug) und einen MTW (Mannschaftstransportwagen). Sollte die Feuerwehr in der Zukunft Platz für ein zusätzliches Fahrzeug benötigen, könnte der Werkstattbereich mit geringem baulichem Aufwand zu einem Einstellplatz umgenutzt werden. Die entfallenen Werkstatt- und Lagerflächen ließen sich dann auf der Rückseite der Fahrzeughalle anbauen. Zusätzlich besteht weiterhin die Möglichkeit, die Halle um zusätzliche Stellplätze nach Osten hin zu erweitern.Die Baukosten gibt die Verwaltung mit rund 1,12 Millionen Euro an. 200.000 Euro sind bereits im Haushalt 2018 eingestellt, die Restsumme soll sich 2019 im Zahlenwerk wiederfinden. "Durch die Wiederholung des Planungs- und Baukonzeptes der Feuerwehr Stöckte ergeben sich Einsparungen bei den Planungskosten in Höhe von 58.000 Euro", schreibt die Verwaltung in der Tischvorlage für den Ausschuss.