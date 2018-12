Neue Luhmühlener "Teufelsbrücke" wurde eingeweiht

Attraktion für Fußgänger und Radler

Um eine touristische Attraktion reicher ist die Gemeinde Salzhausen. Die neue, für Fußgänger und Radler nutzbare "Teufelsbrücke" in Luhmühlen wurde jetzt fertiggestellt und eingeweiht. Bei der kleinen Feierstunde mit dabei waren Gemeindedirektor Wolfgang Krause, Vize-Ortsbürgermeister Michael Danne, Projektleiter Carsten Homann vom Salzhäuser Bauamt, Oliver David von der ausführenden Firma Landhaus-Bau, Architekt Sven Klobe sowie die Anwohner Heinz-Hermann Bode und Karl Overbeck.Über das Bauwerk verläuft der bekannte Pastor-Bode-Wanderweg, darunter fließt die Luhe entlang. Die Vorgänger-Brücke war im Jahr 1990 vom holländischen und belgischen Militär im Zuge einer Übung errichtet worden. Während sie noch Stützbalken hatte, wurde der Nachfolger nun frei tragend gebaut, so dass Paddler problemlos unter der Brücke hindurch fahren können. Die neue Brücke wurde neben die inzwischen abgerissene alte gesetzt, damit Letztere während der Bauzeit noch genutzt werden konnte.Die Gesamtkosten inklusive Erdarbeiten und Fundamente wurden mit rund 50.000 Euro beziffert. 10.000 Euro davon erhielt die Gemeinde Salzhausen über den Verein Naherholung im Umland Hamburg als Zuschuss.Wolfgang Krause bedankte sich bei allen Beteiligten für ihre Unterstützung bei der Durchführung der Bauarbeiten. Welche Bewandtnis es mit dem Namen "Teufelsbrücke" hat, konnte er nur vermuten. Womöglich sei die Brücke so genannt worden, weil ein nicht weit entfernter anderer Übergang den Namen "Himmelfahrtsbrücke" trägt.