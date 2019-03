Neuer Kirchenkreistag des Kirchenkreises Winsen steht

Mitglieder des von Hermann Poppe geleiteten Gremiums wurden gewählt

Nach den Kirchenvorstandswahlen im vergangenen Jahr trat jetzt erstmals der neue Kirchenkreistag in Winsen zusammen. Wie die Kirchenvorstände hat auch er eine Amtszeit von sechs Jahren. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem, den Haushalt und den Stellenplan zu beschließen, Diakonie- und Baumittel freizugeben sowie auch die inhaltliche Ausrichtung des Kirchenkreises.Nach einer Andacht von Landessuperintendent Dieter Rathing, der derzeit den Kirchenkreis besucht, gab Superintendent Christian Berndt einen Überblick über die Struktur des Kirchenkreises sowie auch der Landeskirche.Der bisherige Kreistags-Vorsitzende Hermann Poppe aus Ramelsloh wurde im Amt bestätigt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Katharina Krieger (Kirchengemeinde Salzhausen) als zweite Vorsitzende sowie Stephanie Hiller (Winsen) Anke Meyn (Drennhausen) und Gerlinde Wippich (Egestorf) als Beisitzerinnen.Der neue Kirchenkreis-Vorstand besteht aus folgenden zehn Personen: Christian Berndt, Pastorin Ulrike Koehn aus Winsen, Pastor Carsten Stock (Pattensen) und Pastor Hans-Georg Wieberneit (Ramelsloh), Inge Wenk-Burmester (Stelle), Frank Gernert (Tespe), Gerhard Koepsel (Marschacht), Kerstin Kriegk (Winsen), Christian Lubig (Salzhausen) und Frank Stoppel (Winsen).Vorsitzender Hermann Poppe, der für drei Jahre gewählt wurde, sagte: "Ich möchte gemeinsam mit dem Kirchenkreistag die Weiterentwicklung des Kirchenkreises positiv mitgestalten, den Glauben weitertragen und auch christliche Werte vermitteln."Weiter wurden Christian Berndt und Pastorin Anja Kleinschmidt in den Diakonievorstand, der gemeinsamen mit dem Kirchenkreis Hittfeld gebildet wird, gewählt.Barbara Schlarmann wurde für weitere drei Jahre in das Kuratorium der Stiftung "Kirche mit Zukunft“ entsandt und Lucas Stoppel neu in das Kuratorium gewählt.Zum Kirchenkreistag gehören künftig acht Ausschüsse, die dem Gremium zuarbeiten und wichtige Entscheidungen vorbereiten sollen: Finanz-Ausschuss, Energie- und Bau-Ausschuss, Stellenplanungs-Ausschuss, Diakonie-Ausschuss, Jugend-Ausschuss, Ausschuss für Bezahlbares Wohnen, Partnerschafts- und Patenprojekt-Ausschuss, Kultur- und Musik-Ausschuss sowie ein Festausschuss.Im Herbst tritt der Kirchenkreistag erneut zusammen, im nächsten Jahr wird nach einer Gesetzesänderung das Gremium dann in "Kirchenkreis-Synode“ umbenannt.