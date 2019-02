Neuer Pflegestützpunkt im Landkreis Harburg

Die Zahl der Pflegebedürftigen ist bundesweit von 1999 bis 2015 von 2,0 auf 2,9 Millionen Menschen gestiegen. Bis 2060 wird eine Zahl von 4,8 Millionen Pflegebedürftigen prognostiziert, sieben Prozent der Gesamtbevölkerung und damit ein doppelt so hoher Anteil wie heute. Im Landkreis Harburg sind 7.813 Menschen pflegebedürftig und damit 3,3 Prozent der Bevölkerung. Als Reaktion auf diese Entwicklung hat der Landkreis Harburg jetzt einen neuen Pflegestützpunkt eingerichtet."Mit dem Pflegestützpunkt erweitern wir die bestehenden Beratungsangebote für die Bürger im Landkreis und tragen zu einer höheren Lebensqualität bei", so Landrat Rainer Rempe. „Pflegebedürftige und deren Angehörige werden entlastet, indem wir ihnen Hilfestellung aus einer Hand anbieten. Dazu berät der Pflegestützpunkt über vorhandene Leistungs- und Hilfsangebote", erklärte Reiner Kaminski, Leiter des Fachbereiches Soziales bei der Kreisverwaltung, jetzt bei der Vorstellung des Angebotes in Winsen. Mit dabei waren auch Monika von der Heide, Abteilungsleiterin Soziale Leistungen, und die Produktverantwortliche Isabella Kruppa.Der Pflegestützpunkt ergänzt den bereits seit 2004 bestehenden Seniorenstützpunkt. Hier können Ratsuchende alle Anliegen rund um Pflege und Alter ansprechen. Die Mitarbeiter beantworten gebührenfrei Fragen und informieren unter anderem über regionale Hilfsmöglichkeiten, über häusliche und ambulante Pflege, Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflegeangebote und die Finanzierung der Angebote. Wohnberatung, damit Pflegebedürftige möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben können, gibt es ebenso wie Auskünfte zu Entlastungen für pflegende Angehörige, Freizeit- und Urlaubsgestaltung in der Pflegesituation und zu Sozialleistungen.Die Mitarbeiter des Senioren- und Pflegestützpunktes sind im Winsener Kreishaus (Schlossplatz 6, Gebäude A) zu finden. Ansprechpartner sind Anja Bockelmann (Tel. 04171 - 693338), Andreas Breitenfeld (Tel. 04171 - 693533), Ingrid Brügmann (Tel. 04171 - 6932383), Alina Freese (Tel. 04171 - 693788), Marie-Luise Lübberstedt (Tel. 04171 - 693686) und Claudia Malycha (Tel. 04171 - 6932384).Der Senioren- und Pflegestützpunkt stellt sich bei zwei öffentlichen Infoveranstaltungen allen Interessierten vor - am Mittwoch, 4. März, von 10 bis 12 Uhr in der Lobby im Winsener Kreishaus am Samstag, 13. März, von 10 Uhr bis 12 Uhr im Torbogenzimmer der Buchholzer Stadtverwaltung (Rathausplatz 1).