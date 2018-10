Neuer Termin für weiteres Info-Forum zum Krümmel-Rückbau noch offen

Wann das gemeinsame dritte Informationsforum der Landkreise Harburg und Lüneburg zum geplanten Rückbau des Kernkraftwerkes Krümmel fortgesetzt wird, ist weiterhin hoffen. Das für Mitte Oktober geplante Info-Forum im Bernhard-Riemann-Gymnasium in Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) musste kurzfristig abgesagt werden, da die Referenten der zuständigen Behörden ausgefallen waren (das WOCHENBLATT berichtete). Die Veranstaltung mit dem Themenschwerpunkt "Anlagen- und Entsorgungssicherheit" solle voraussichtlich im ersten Quartal 2019 mit Experten nachgeholt werden, hieß es seinerzeit.Der Landkreis Lüneburg hatte in seiner Stellungnahme zum Abbau und zur Errichtung eines Lagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle und Reststoffe betont, dass kontinuierlich Kontrollmessungen bezüglich der ionisierenden Strahlung und anderer Emissionsquellen durchgeführt werden müssten. Außerdem habe beim Rückbauverfahren nicht der Aspekt der Wirtschaftlichkeit bzw. der Kosten, sondern die Sicherheit im Vordergrund zu stehen.Beim zweiten Info-Forum, dass kürzlich in Marschacht stattfand, hatte Rainer Rempe, Landrat des Kreises Harburg, gehofft, dass "viele Fragen geklärt und bestehende Sorgen und Ängste im besten Fall beseitigt werden können". Dies gelang jedoch nur bedingt, da die Referenten zu viele Fachbegriffe gebrauchten, mit denen die "normalen" Zuhörer wenig bis nichts anfangen konnten. Bleibt zu hoffen, dass bei der nächsten Forums-Veranstaltung mehr Klarheit geschaffen werden kann.• Infos unter www.landkreis-lueneburg.de/rueckbau-krümmel.