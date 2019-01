Neustart mit verjüngtem Vorstand beim Faslamsclub Salzhausen

Der Faslamsclub Salzhausen litt in den vergangenen Jahren unter schwindenden Mitgliederzahlen und mangelnder Beteiligung bei den Veranstaltungen. Damit ist jetzt Schluss! Auf der jüngsten Hauptversammlung wählte sich der Club den jüngsten Vorstand seit seiner Gründung im Jahr 1993. Alle Posten wurden neu vergeben und mit jüngeren Mitgliedern besetzt. An der Spitze steht nun mit der 1. Vorsitzenden Carolin Putensen (27) erstmals eine Frau. Wenn sie nicht gerade beim Faslamsclub ist, ist sie aktiv in der Schützenkompanie (amtierende Damenbeste) und betreut als Sozialpädagogin Jugendliche. Den Posten des 2. Vorsitzenden übernahm Julius Fachet (17), der erst vor Kurzem in den Faslamsclub eintrat. Durch sein Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr und als Schüler des Gymnasiums in Salzhausen war er die beste Wahl, um den Club auf dem neuen Pfad zu begleiten.Carl Diedrich (23) wurde zum neuen Schriftführer erkoren und wird dieses Amt neben seinem Titel als Kreisschützenkönig und ebenfalls Mitglied der Salzhäuser Feuerwehr ausüben. Die Finanzen übernimmt Lena Hornbostel (25). Auch sie ist in der Sozialarbeit tätig und gehört von Kindesbeinen an zur Narrengemeinschaft. Hannes Martini (17) und Lukas Ben Kabbe (22) machen den Vorstand als Beisitzer komplett und werden durch ihre speziellen Fähigkeiten und Netzwerke an der Neuaufstellung beteiligt sein."Das Konzept Faslam muss neu erfunden werden", kommentiert Carl Diedrich die Entscheidung der Versammlung. "Wir setzen stark auf Kooperation und neue Ideen.“ So sollen zum Beispiel die Vernetzungen zwischen den Vereinen gestärkt und die jungen Menschen aus Salzhausen zusammengebracht werden, die sonst weniger in Vereinen zu finden sind. Ein erster Schritt beinhaltete die Überarbeitung der Webseite. Unter www.faslamsalzhausen.de können sich nun alle Interessierten über anstehende Veranstaltungen informieren. Der diesjährige Faslam wird von "Vadder" Brenda Müller-Lampertz (26) und "Mudder" Tom Lennart Niemeyer (18) angeführt.• Der Faslam 2019 wird in Salzhausen vom 25. bis 27. Januar gefeiert. Mehr dazu in der nächsten WOCHENBLATT-Mittwochsausgabe.