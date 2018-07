Oliver Fischer leitet jetzt Lions Club Winsen

Präsidentenwechsel beim Lions Clubs Winsen: Oliver Fischer übernahm jetzt turnusmäßig das Amt von Vorgänger Stephan Bausch und wird für ein Jahr die Geschicke der Service-Organisation mit derzeit 36 Mitgliedern leiten.Oliver Fischer, Jahrgang 1968, ist verheiratet mit Gaby Maack-Fischer und hat drei schulpflichtige Kinder. Beruflich ist er als geschäftsführender Gesellschafter in der Full-Service-Agentur A&O Fischer GmbH Co. KG in Winsen tätig. Seit 2013 gehört er dem Lions Club an und sucht in seiner Freizeit gern den sportlichen Ausgleich. So engagierte sich Fischer in den vergangenen Jahrem im Organisationsteam für das sehr erfolgreiche Projekt der Lions-Adventskalender.Wichtig ist dem neuen Präsidenten nach eigener Aussage, die bestehenden Serviceprojekte weiter zu führen. Dazu zählen beispielsweise die Initiative "Klasse 2000" für Grundschulklassen in Winsen und Umgebung, der Adventskalenderverkauf im November, das Weihnachtskonzert mit dem NDR-Chor und die Unterstützung der Palliativ-Station Winsen mit dem Lions-Golfturnier. Auch die Begleitung der Winsener MS-Gruppe und Förderung der Musikschule liegen Oliver Fischer und den übrigen Lions am Herzen.Darüber hinaus ist Oliver Fischer bereit, Projekte in und um Winsen nach einem gemeinsam erarbeiteten Spendenkonzept zu fördern.• Mehr Informationen unter www.lionsclub-winsen.de