Pattensener Chor blickte bei Versammlung auf Auftritte mit Scharmbecker Sängern zurück

Für 25 Jahre aktiven Chorgesang wurde Helmut Bornhöft auf der jüngsten Jahreshauptversammlung des Gemischten Chors des MTV Pattensen mit dem Ehrenzeichen des Chorverbandes Niedersachsen-Bremen ausgezeichnet. Zu den ersten Gratulanten gehörten Chor-Vorsitzender Hans-Heinrich Meyer und Peter Heick vom befreundeten MTV Pattensen, der ein Grußwort sprach.Hans-Heinrich Meyer hob die sehr gute Kooperation in der Chorgemeinschaft der Gemischten Chöre des MTV und "Heiterkeit" Scharmbeck unter der Leitung von Michael Krause hervor. Als Beispiele ließ Meyer unter anderem zahlreiche gemeinsame Veranstaltungen, die Teilnahme am Konzert des Sängerbundes "Heideblume" in der Winsener Stadthalle und eine auf einem Schiff im Hamburger Hafen erlebte "Italienische Nacht" Revue passieren.Bei den Wahlen wurden wurden Vize-Vorsitzende Hannelore Winkler und 1. Kassenwartin Steffi Dederke in ihren Ämtern bestätigt.Auch in diesem Jahr stehen verschiedene Auftritte an, darunter die traditionellen Konzerte der Chorgemeinschaft am 30. und 31. März jeweils um 17 Uhr im Winsener Marstall.• Die Chorproben finden montags von 19.45 bis 21.45 Uhr im neuen Feuerwehrhaus in Scharmbeck statt. Verstärkung durch sangesfreudige Mitglieder ist jederzeit gerne gesehen, weitere Informationen bekommen Interessierte unter Tel. 04173 - 6948 bei Hans-Heinrich Meyer.