Reger Austausch der Pferdezüchter

Zum Abschluss der Saison hatten die Pferdezuchtvereine (PZV) Artlenburger Elbmarsch und der Winsen jetzt zu ihrem traditionellen Grünkohlessen in das Gasthaus "Grüne Stute" in Brietlingen eingeladen. Über 70 Pferdezüchter und -interessierte folgten der Einladung.Herbert Vick, Vorsitzender des PZV Artlenburg, begrüßte im Namen der einladenden Zuchtvereine den Bernd Hickert, Auktionator vom Hannoveraner Verband. Er berichtete in seinem Vortrag eindrucksvoll über das Geschehen hinter den Kulissen einer Versteigerung sowie von der Zusammenarbeit von Züchtern und Käufern vor, während und nach einer Auktion. Zuvor hatte Jürgen Stuthmann, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Pferdezuchtvereine Lüneburg Nord, aus der Arbeit der neu gegründeten Arbeitsgruppen zum Thema "Vermarktung von Pferden“ berichtet.Nach den Vorträgen folgten eine lebhafte Diskussion, bei der von den Züchtern viele Fragen gestellt, aber auch Anregungen gegeben wurden. Die einhellige Meinung der Teilnehmer: "Eine gelungene Veranstaltung, bei der die Tätigkeit des Auktionsteams in Verden sehr transparent vorgestellt wurde".